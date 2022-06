Ciclismo | Nibali punta al prossimo Campionato Italiano in linea

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 giugno 2022) Vincenzo, intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato dei suoi impegni futuri, tra cui c’è anche la partecipazione alin. La competizione è in programma dal 19 agosto all’11 settembre in Puglia e il corridoresarà uno dei protagonisti in questo suo finale di carriera: “Ogni gara che disputerò sarà l’ultima della stagione, quindi tutte hanno un effetto particolare. Non posso mancare dunque al, avendoci vinto due volte da professionista e una volta da junior. Sarà bello ed emozionante. “ Sulla gara poi aggiunge: “Non sarà per nulla semplice realizzare il risultato grosso, perchè le ruote veloci saranno favorite e il caldo farà la differenza. Quello che voglio io, però, è ...