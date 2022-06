Ciclismo | l' annuncio choc di Greg Lemond | ' ho la leucemia'

(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - "Mi è stata diagnosticata unamieloide cronica. Fortunatamente, è un tipo di cancro che può essere curato, ed è un tipo diche non è pericoloso per la vita o invalidante". Così l'ex campione disul proprio sito ufficiale. Il sessantenne statunitense nel suo carniere vanta due titoli di campione del mondo (1983 e 1989) e tre Tour de France (1986, 1989 e 1990).

