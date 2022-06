"Ciao Laura, addio": lo strazio di Antonella Clerici, morta la star di "The Voice Senior" (Di lunedì 6 giugno 2022) Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta la cantante Laura Grey. La donna, all'anagrafe Vincenzina Agrillo, era stata protagonista in passato di The Voice Senior, il programma in onda su Rai1. Per questo a rendere ufficiale la tragica notizia è stata Antonella Clerici, all'epoca conduttrice della trasmissione. "Ciao Laura - è stato il commento su Instagram - hai portato sul palco di 'The Voice Senior' tutta l'energia partenopea". L'artista, deceduta all'età di 81 anni, è scomparsa domenica 5 giugno. Al talent show Laura aveva fatto parte del team Gigi D'Alessio nell'edizione andata in onda nel 2020. Prima di debuttare su Rai 1, la cantante partecipò a diversi concorsi e nel 1966 firmò il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Lutto nel mondo dello spettacolo, èla cantanteGrey. La donna, all'anagrafe Vincenzina Agrillo, era stata protagonista in passato di The, il programma in onda su Rai1. Per questo a rendere ufficiale la tragica notizia è stata, all'epoca conduttrice della trasmissione. "- è stato il commento su Instagram - hai portato sul palco di 'The' tutta l'energia partenopea". L'artista, deceduta all'età di 81 anni, è scomparsa domenica 5 giugno. Al talent showaveva fatto parte del team Gigi D'Alessio nell'edizione andata in onda nel 2020. Prima di debuttare su Rai 1, la cantante partecipò a diversi concorsi e nel 1966 firmò il suo ...

