Chicago PD e Chicago Fire: torna su Italia1 la saga più seguita d’America (Di lunedì 6 giugno 2022) Chicago PD Immancabile nell’estate di Italia 1 il “franchise Chicago”. Arrivano in prima serata le nuove stagioni in prima visione free di Chicago P.D. (da oggi) e Chicago Fire (da mercoledì 8). Per Chicago Med ci sarà, invece, da attendere la fine del mese. L’universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, non smette di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. «La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 giugno 2022)PD Immancabile nell’estate di Italia 1 il “franchise”. Arrivano in prima serata le nuove stagioni in prima visione free diP.D. (da oggi) e(da mercoledì 8). PerMed ci sarà, invece, da attendere la fine del mese. L’universo televisivo ambientato ae firmato dal pluripremiato Dick Wolf, non smette di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. «La cosa meravigliosa diè che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni ...

