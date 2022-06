Chicago P D trama episodi 6 giugno 2022 su Italia 1

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 6 giugno 2022)P.D.2021. Arriva su1 lunedì 6l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D.stagione 8o 1 Lotta contro i fantasmi. Riprendiamo proprio da Atwater. Deciso a non modificare la propria testimonianza, l’uomo si ritrova nel mirino dei tanti colleghi vicini a Tom Doyle in un’escalation che porterà anche a notevoli attriti tra il detective e Voight. Tanto che quest’ultimo arriverà a mettere Kevin davanti a una scelta: se non riesce ad accettare il modo in cui viene diretta la squadra è liberissimo di trovarsi un nuovo lavoro. ...