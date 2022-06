Checco Zalone | sapete che lavoro faceva prima di sfondare nel cinema? Era pesantissimo

Leggi su kronic

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il grandeilche svolgevadi diventare famoso? Impensabile, ecco i dettagli della vicenda Il suo nome è Luca Medici ed è un noto attore, comico, cabarettista e musicista che ha saputo valorizzare il suo talento rispecchiandosi nella società moderna. Tutti lo conoscono come, originario di Bari che con i suoi film che hanno fatto divertire moltissimi spettatori ha incassato complessivamente 220 milioni di euro e 4 di questi compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia. In molti sono curiosi di sapere chesvolgevadi diventare famoso. curiosità (foto web)Il graneha vinto il David di Donatello come migliore colonna ...