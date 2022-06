Cgil Roma-Lazio sabato alla parata del Roma Pride

(Di lunedì 6 giugno 2022)– “11 giugno torna ilcon ladei carri e torna anche la, con il suo carro e le sue bandiere. Torniamo a manifestare al fianco della comunità LGBTQI+ che sfilerà in una giornata di festa e di lotta. Una giornata di orgoglio e di rivendicazione di diritti che ancora faticano a essere riconosciuti alle persone, a partire dlibertà di autodeterminarsi per chi si è, a prescindere dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale e affettivo”. Così in un comunicato ladie del. “Nel nostro Paese ancora troppo spesso le persone LGBTQI+ sono oggetto di discriminazione, pregiudizio e stigma nei contesti i più vari – la ...

... delegati, attiviste ed attivisti delladella Provincia dell'Aquila all'Auditorium del ... Annunciato anche una visita nei prossimi giorni del sindaco diRoberto Gualtieri . Per il ricandidato ...... lavoro, giustizia sociale, democrazia " laArea Vasta Catanzaro - Crotone - Vibo si "mette in cammino" e si prepara alla manifestazione nazionale del 18 giugno in piazza del Popolo a. Il ...