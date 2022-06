Carol Maltesi, folla e lacrime ai funerali. La famiglia: 'Il killer non ha mai chiesto scusa' (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli'Spero che la mia Carol possa trovare un po' di pace', dice la mamma di Carol Maltesi , la 26enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana. Oggi in una chiesa gremita di gente si ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli'Spero che la miapossa trovare un po' di pace', dice la mamma di, la 26enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana. Oggi in una chiesa gremita di gente si ...

Advertising

fanpage : L'ultimo saluto a Carol Maltesi, brutalmente assassinata dal vicino di casa a 26 anni - Frankf1842 : RT @fanpage: L'ultimo saluto a Carol Maltesi, brutalmente assassinata dal vicino di casa a 26 anni - Corriere : I funerali di Carol Maltesi: dagli amici una raccolta fondi per il futuro del figlio - AmoBergamo : #Bergamo Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Carol Maltesi - Luxgraph : Carol Maltesi, oggi i funerali: dagli amici una raccolta fondi per il futuro di suo figlio #corriere #news #2022… -