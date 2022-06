Caro carburanti, sale ancora il prezzo di benzina e diesel. Ecco dove costa di meno (Di lunedì 6 giugno 2022) Non c’è davvero tregua per l’aumento di benzina e diesel in Italia perché la corsa dei prezzi dei carburanti, che sono in risalita, sta continuando. Così come sono in rialzo i mercati petroliferi internazionali: il Brent questa mattina ha superato i 120 dollari al Barile, mentre l’Arabia Saudita ha pensato bene di alzare i listini per le consegne previste a luglio. Quanto costa fare la benzina oggi in Italia Stando agli ultimi dati, la media nazionale della benzina in self service si avvicina a 1,97 euro/litro, mentre quella del gasolio è a 1,88 euro/litro. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati. Ma vediamo, nel dettaglio, le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Non c’è davvero tregua per l’aumento diin Italia perché la corsa dei prezzi dei, che sono in risalita, sta continuando. Così come sono in rialzo i mercati petroliferi internazionali: il Brent questa mattina ha superato i 120 dollari al Barile, mentre l’Arabia Saudita ha pensato bene di alzare i listini per le consegne previste a luglio. Quantofare laoggi in Italia Stando agli ultimi dati, la media nazionale dellain self service si avvicina a 1,97 euro/litro, mentre quella del gasolio è a 1,88 euro/litro. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati. Ma vediamo, nel dettaglio, le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo ...

