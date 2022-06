Caro carburanti, Coldiretti: «Rincari sull’85% della spesa. Si usi il Pnrr per le infrastrutture» (Di lunedì 6 giugno 2022) Un’azienda agricola su 10 è a rischio chiusura e una su 3 sta lavorando in perdita. È l’effetto del Caro carburanti e dell’impatto che ha sui costi di produzione, oltre che per i bilanci delle famiglie italiane. A fare la fotografia del salasso a monte e a valle della filiera agroalimentare è stata la Coldiretti, ricordando che in Italia l’85% delle merci viaggia su strada. Dunque, l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio «ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa di consumatori con il rischio di alimentare psicosi, accaparramenti e speculazioni». Per questo, ha sottolineato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, è necessario «agire sui ritardi strutturali dell’Italia e sbloccare tutte le infrastrutture», utilizzando i fondi del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Un’azienda agricola su 10 è a rischio chiusura e una su 3 sta lavorando in perdita. È l’effetto dele dell’impatto che ha sui costi di produzione, oltre che per i bilanci delle famiglie italiane. A fare la fotografia del salasso a monte e a vallefiliera agroalimentare è stata la, ricordando che in Italia l’85% delle merci viaggia su strada. Dunque, l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio «ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulladi consumatori con il rischio di alimentare psicosi, accaparramenti e speculazioni». Per questo, ha sottolineato il presidente di, Ettore Prandini, è necessario «agire sui ritardi strutturali dell’Italia e sbloccare tutte le», utilizzando i fondi del ...

