Caro carburanti - Benzina, il prezzo medio è a un passo dai 2 euro al litro (Di lunedì 6 giugno 2022) Il prezzo medio della Benzina è ormai a un passo dalla soglia dei 2 euro al litro prezzo le stazioni di servizio italiane. Secondo Staffetta Quotidiana, la media nazionale, in modalità self-service, è vicina a 1,97 euro, mentre per il gasolio è a 1,88 euro. Il rinCaro dei carburanti, in atto ormai da diversi giorni con un'intensità tale da annullare l'effetto positivo del taglio delle accise varato dal Governo, è legato a molteplici fattori, a partire dal rialzo delle quotazioni petrolifere. Il Brent londinese e il Wti newyorkese scambiano intorno ai 120 dollari al barile nonostante la recente decisione dell'Opec, l'organizzazione dei maggiori Paesi produttori di petrolio, di aumentare la produzione ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 giugno 2022) Ildellaè ormai a undalla soglia dei 2alle stazioni di servizio italiane. Secondo Staffetta Quotidiana, la media nazionale, in modalità self-service, è vicina a 1,97, mentre per il gasolio è a 1,88. Il rindei, in atto ormai da diversi giorni con un'intensità tale da annullare l'effetto positivo del taglio delle accise varato dal Governo, è legato a molteplici fattori, a partire dal rialzo delle quotazioni petrolifere. Il Brent londinese e il Wti newyorkese scambiano intorno ai 120 dollari al barile nonostante la recente decisione dell'Opec, l'organizzazione dei maggiori Paesi produttori di petrolio, di aumentare la produzione ...

