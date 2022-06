Caro carburante | nuovo taglio accise in arrivo?

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 6 giugno 2022) Si continua a parlare die con l’estate alle porte, gli italiani iniziano a preoccuparsi. Dopo un breve periodo di sconti dovuti anche grazie all’operato del governo, presso le stazioni di rifornimento il prezzo della benzina e del gasolio hanno ripreso ad aumentare e non solo in modalità servito, ma anche in modalità self service.: è emergenza Nell’ultima settimana, infatti, la verde ha superato quota 1,91 euro al litro (oltre 2 euro per il servito), mentre il diesel è risalito sopra quota 1,83 euro. Da qui la necessità di un altro intervento su cui il Governo sta ragionando. Le opzioni sono due: proroga deldellegià in atto (in scadenza il prossimo 8 luglio), la prima; nuovi tagli, richiesti soprattutto dalle associazioni dei ...