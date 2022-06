Cancro al seno metastatico | nuova terapia dimezza mortalità

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Milano, 6 giu. (Adnkronos Salute) - Unapromette di "ridefinire il trattamento del tumore alper circa la metà delle pazienti" che ne soffrono. Si chiama trastuzumab deruxtecan e in uno studio presentato al Congresso Asco di Chicago - accolto da una standing ovation in sessione plenaria dalla platea del summit degli oncologi medici americani - si è dimostrato in grado dire il rischio di progressione della malattia o di morte rispetto alla chemio, in pazienti con carcinoma mammarioa bassi livelli di espressione di Her2 (Her2-low) con malattia ormono-positiva e ormono-negativa. Il lavoro, pubblicato sul 'New England Journal of Medicine', indica inoltre che trastuzumab deruxtecan migliora la sopravvivenza globale mediana di oltre 6 mesi ...