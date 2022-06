Canada-Panama rinviata | il motivo è inedito

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 giugno 2022) Continua lo spettacolo delle partite delle Nazionali, nel dettaglio è in corso la Nations League. Tante squadre si sono messe in mostra nelle prime gare, in particolar modo il Portogallo ha rifilato quattro gol alla Svizzera. La Spagna non è andata oltre il pareggio contro la Repubblica Ceca e Haaland ha trascinato la Norvegia contro la Svezia. L’Italia ha riscattato la pesantissima sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina, la compagine di Roberto Mancini ha pareggiato 1-1 contro la Germania e nel prossimo match dovrà vedersela contro l’Ungheria. Altre Nazionali sono pronte a scendere in campo per partite amichevoli, non si disputerà la sfida tra. La gara è stata annullata poche ore prima del calcio d’inizio. Il? Uno sciopero da parte dei calciatori canadesi insoddisfatti delle condizioni salariali offerte ...