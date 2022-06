Campionato zonale Ilca | Tommaso Fontes trionfa nella sesta prova

(Di lunedì 6 giugno 2022) Per il Nic di Catania è stato, quello trascorso, un intensissimo weekend dedicato alla vela. I migliori giovani timonieri dell’ Isola, circa una cinquantina di atleti, si sono sfidati nel mare del capoluogo etneo, affrontando le prove previste della 6^del( ex classe Laser),evento organizzato dal Nic di Catania su delega della Fiv.: i risultati Sono state giornate caratterizzate da pochissimo vento e solo due sono state le prove disputate. Gli atleti del Nic hanno saputo gestire le condizioni meteo locali. Il comitato unico presieduto da Sergio Petrina era composto da: Angelo Massara, Antonino Aneri, Giovanni Trombatore, Salvo Luca, Franco Matassa, Gesualdo Bellia, Sebastiano D’Ambra e Maria Valeria Bellinghieri. I ...

