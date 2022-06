CAMPER, TINTO A BUBINOBLOG: “UN BRIVIDO SIMILE A QUELLO DEL PRIMO APPUNTAMENTO” (Di lunedì 6 giugno 2022) CAMPER è il nuovo mezzogiorno estivo di Rai1. TINTO, al timone del programma con Roberta Morise, racconta a BUBINOBLOG l’emozione e la gioia di questa importante sfida professionale che lo attende da lunedì 6 giugno, dalle 12 alle 13.30, per tutta l’estate. Ciao TINTO, intanto in bocca al lupo per questo tuo debutto nel mezzogiorno di Rai1. Quanto sei emozionato? Da quanto tempo aspettavi questa occasione? “Prima di tutto, la risposta a “in bocca al lupo” è “lunga vita al lupo”. Non sono emozionato ma più che emozionato, sto vivendo un mix di sensazioni. Percepisco una sorta di BRIVIDO, SIMILE a QUELLO del PRIMO APPUNTAMENTO, quando sul motorino aspettavi che lei uscisse dal portone e percepivi il battere del cuore. In questo caso ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 6 giugno 2022)è il nuovo mezzogiorno estivo di Rai1., al timone del programma con Roberta Morise, racconta al’emozione e la gioia di questa importante sfida professionale che lo attende da lunedì 6 giugno, dalle 12 alle 13.30, per tutta l’estate. Ciao, intanto in bocca al lupo per questo tuo debutto nel mezzogiorno di Rai1. Quanto sei emozionato? Da quanto tempo aspettavi questa occasione? “Prima di tutto, la risposta a “in bocca al lupo” è “lunga vita al lupo”. Non sono emozionato ma più che emozionato, sto vivendo un mix di sensazioni. Percepisco una sorta didel, quando sul motorino aspettavi che lei uscisse dal portone e percepivi il battere del cuore. In questo caso ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: CAMPER, TINTO A BUBINOBLOG: 'UN BRIVIDO SIMILE A QUELLO DEL PRIMO APPUNTAMENTO' - CIAfra73 : Da oggi alle 12 su #Rai1 parte #Camper, nuovo programma con Roberta Morise e Tinto - bubinoblog : CAMPER, TINTO A BUBINOBLOG: 'UN BRIVIDO SIMILE A QUELLO DEL PRIMO APPUNTAMENTO' - SMSNEWSOFFICIAL : Al via “Camper”, il nuovo programma condotto da Tinto e Roberta Morise, in onda dal 6 giugno alle 12.00 su Rai 1 - SerieTvserie : Tinto a TvBlog: parto con un Camper pieno di emozioni, bella compagnia e tanta voglia di far bene -