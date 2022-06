Camper: che allegria il programma che sostituisce Antonella Clerici (Di lunedì 6 giugno 2022) Al via oggi il programma che sostituisce Antonella Clerici e il suo E’ sempre mezzogiorno. Su Rai 1 è arrivato Camper con Roberta Morise e Tinto; è appena terminata la prima puntata e l’allegria non sarà di certo tra i rimpianti del mezzogiorno estivo. C’è un po’ di Antonella Clerici nel programma di Roberta Morise e Tinto: Camper sostituisce E’ sempre mezzogiorno. C’è la stessa leggerezza nel colorato studio, l’energia positiva arriva subito e i due conduttori sono più che affiatati. Tutto così veloce ma non troppo, informazioni utili per l’estate ma senza alcuna noia nell’ascolto. C’è un po’ di tutto nel contenitore, anzi nel Camper e in più ci sono gli inviati, i collaboratori, sia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) Al via oggi ilchee il suo E’ sempre mezzogiorno. Su Rai 1 è arrivatocon Roberta Morise e Tinto; è appena terminata la prima puntata e l’non sarà di certo tra i rimpianti del mezzogiorno estivo. C’è un po’ dineldi Roberta Morise e Tinto:E’ sempre mezzogiorno. C’è la stessa leggerezza nel colorato studio, l’energia positiva arriva subito e i due conduttori sono più che affiatati. Tutto così veloce ma non troppo, informazioni utili per l’estate ma senza alcuna noia nell’ascolto. C’è un po’ di tutto nel contenitore, anzi nele in più ci sono gli inviati, i collaboratori, sia ...

Advertising

iocheamosolome : Del resto cosa in Rai oggi è BiG-budget.Devo dire che proprio per come è stato impostato mi piace. Conduttori fresc… - mazziotta91 : Una trasmissione leggera spensierata e ricca di consigli....quello che ci vuole in estate @robertamorise1… - MattoMatteo_80 : RT @KyriakosJabo: Due ricette fatte in studio, un balletto con Samuel Peron (che dove lo metti va sempre bene) e poi 20 collegamenti (affre… - KyriakosJabo : Due ricette fatte in studio, un balletto con Samuel Peron (che dove lo metti va sempre bene) e poi 20 collegamenti… - Pin_MB2 : Io credevo che andassero in giro per l'Italia in camper visto che il programma si chiama CAMPER e invece è il solit… -