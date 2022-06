Calciomercato Napoli, si aspetterà prima di fare l’affondo per Ostigard: il motivo (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e garantire competitività a Luciano Spalletti. Con l’addio di Tuanzebe, il reparto difensivo va sicuramente puntellato, poiché gli azzurri sono privi di un quarto centrale. Leo Ostigard (Photo by Getty Images) Nelle ultime settimane, il nome di Leo Ostigard è stato quello accostato maggiormente alla maglia azzurra. Si tratta di un difensore norvegese classe ’99 che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa dal Brighton. Nonostante la retrocessione del grifone, la stagione di Ostigard è stata sicuramente positiva, caratterizzata da prestazioni importanti che gli hanno permesso di finire nel mirino dei top club di Serie A. A tal proposito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato il giornalista ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilè al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e garantire competitività a Luciano Spalletti. Con l’addio di Tuanzebe, il reparto difensivo va sicuramente puntellato, poiché gli azzurri sono privi di un quarto centrale. Leo(Photo by Getty Images) Nelle ultime settimane, il nome di Leoè stato quello accostato maggiormente alla maglia azzurra. Si tratta di un difensore norvegese classe ’99 che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa dal Brighton. Nonostante la retrocessione del grifone, la stagione diè stata sicuramente positiva, caratterizzata da prestazioni importanti che gli hanno permesso di finire nel mirino dei top club di Serie A. A tal proposito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato il giornalista ...

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - sscalcionapoli1 : CdS – Per il rinnovo David Ospina chiede 3 milioni per due anni, il Napoli gliene offre 2.2 - Darius1926 : Recappone del #calciomercato del #Napoli online sul canale ?????? - infoitsport : Calciomercato Napoli, nome nuovo per il centrocampo -