Calciomercato Milan | braccio di ferro con la Roma | la trattativa!

Il Milan, neo campione d'Italia, si trova di fronte ad un paio di nodi di mercato che vedono coinvolti i riscatti di due giocatori: Junior Messias e Alessandro Florenzi. Proprio sul classe '91 sono trapelate nuove informazioni relative alla sua permanenza a Milano. L'ex calciatore della Roma è stato acquistato dal Milan nella sessione di mercato estiva del 2021 con la formula del prestito (di 1 milione di euro) con opzione di riscatto. Florenzi, quando impegnato in maglia rossonera, ha convinto i direttori sportivi, Maldini e Massara, a puntare sule sue prestazioni a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Manuele Baiocchini, il Milan sarebbe intenzionato a chiedere uno sconto alla Roma sulla cifra ...

