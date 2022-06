Calciomercato Juventus, ecco Mister X della difesa: è questo ragazzo qui (Di lunedì 6 giugno 2022) Un mercato su cui intervenire in maniera importante a partire dal reparto difensivo; l’obiettivo sembra essere Maguire. La possibile offerta. Estate rovente per la Juventus che deve rinforzare la rosa con l’obiettivo di tornare a dominare il calcio italiano e tornare ad essere protagonista a livello internazionale. Allegri ha bisogno di un centrale difensivo, un centrocampista di assoluto livello e un sostituto di Dybala visto l’addio, a parametro zero, della Joya. Per quanto riguarda il reparto arretrato, la società bianconera sta monitorando diversi nomi anche se, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che la Juve abbia messo gli occhi su Maguire. LaPresseL’addio di Chiellini è una perdita grave per la Juventus considerando la sua leadership e la sua abilità nel trascinare la squadra nei momenti di difficoltà; si era parlato di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 giugno 2022) Un mercato su cui intervenire in maniera importante a partire dal reparto difensivo; l’obiettivo sembra essere Maguire. La possibile offerta. Estate rovente per lache deve rinforzare la rosa con l’obiettivo di tornare a dominare il calcio italiano e tornare ad essere protagonista a livello internazionale. Allegri ha bisogno di un centrale difensivo, un centrocampista di assoluto livello e un sostituto di Dybala visto l’addio, a parametro zero,Joya. Per quanto riguarda il reparto arretrato, la società bianconera sta monitorando diversi nomi anche se, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che la Juve abbia messo gli occhi su Maguire. LaPresseL’addio di Chiellini è una perdita grave per laconsiderando la sua leadership e la sua abilità nel trascinare la squadra nei momenti di difficoltà; si era parlato di ...

GiovaAlbanese : Nei prossimi giorni summit alla Continassa con l'entourage di #Fagioli: all'ordine del giorno il rinnovo e il proge… - Gazzetta_it : Juve e Fagioli, un incontro per il futuro: sul tavolo il rinnovo e due opzioni #calciomercato - GiovaAlbanese : Quanto al discorso rinnovo, non ha aggiunto niente di nuovo a quanto ricostruito nelle ultime settimane. #DeLigt vu… - rumorstransfers : Roma are keen on acquiring Juan Cuadrado from Juventus, reports Calciomercato. - ZonaBianconeri : RT @iBomberDello00: #Calciomercato #Juventus ????Il #ManchesterUnited piomba su #DeLigt. [via @NicoSchira] -