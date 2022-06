Calciomercato Juventus, Arrivabene porta il nuovo Vlahovic: ha conquistato l’Europa (Di lunedì 6 giugno 2022) La Juventus ha bisogno di un centravanti e Arrivabene sembra aver individuato il profilo giusto da regalare ad Allegri. Dopo una stagione a dir poco deludente, la società bianconera deve assolutamente fare un mercato da dieci in pagella per sistemare i problemi mostrati da una rosa arrivata quarta a fine campionato. Tante le operazioni da fare tra cui quella del centravanti; Vlahovic è, sicuramente, il giocatore da cui ripartire ma Allegri ha bisogno di un’altra punta considerando il riscatto difficile di Morata e un Kean che potrebbe essere ceduto visto una serie di prestazioni non all’altezza. Diversi i nomi monitorati per l’attacco con Arrivabene che sembra aver individuato un campione d’Europa. AnsafotoPer rinforzare il reparto offensivo, la Juventus ha diverse idee e una di queste ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 giugno 2022) Laha bisogno di un centravanti esembra aver individuato il profilo giusto da regalare ad Allegri. Dopo una stagione a dir poco deludente, la società bianconera deve assolutamente fare un mercato da dieci in pagella per sistemare i problemi mostrati da una rosa arrivata quarta a fine campionato. Tante le operazioni da fare tra cui quella del centravanti;è, sicuramente, il giocatore da cui ripartire ma Allegri ha bisogno di un’altra punta considerando il riscatto difficile di Morata e un Kean che potrebbe essere ceduto visto una serie di prestazioni non all’altezza. Diversi i nomi monitorati per l’attacco conche sembra aver individuato un campione d’Europa. AnsafotoPer rinforzare il reparto offensivo, laha diverse idee e una di queste ...

