Calcio | Vezzali ' Nazionale? Giovani ci sono | serve riforma vivai'

Advertising

CalcioNews24 : Le parole della #Vezzali sul calcio italiano - zazoomblog : Valentina Vezzali: “Al calcio serve una riforma dei vivai” - #Valentina #Vezzali: #calcio #serve - sportface2016 : #Vezzali: 'Al calcio serve una riforma dei vivai' -

SPORTFACE.IT

La Sottosegretaria allo Sportha parlato del momento che sta vivendo ilitaliano Valentina, Sottosegretaria allo Sport, a margine della presentazione del tavolo "Battiamo il silenzio" a Roma ha parlato del momento che sta vivendo ilitaliano. VIVAI - ..."Puntare sui giovani è molto importante - ha proseguito- ritengo fondamentale che il mondo delattui in primis una riforma al suo interno per coltivare meglio i vivai e permettere ai ... Valentina Vezzali: "Al calcio serve una riforma dei vivai" "Puntare sui giovani è molto importante - ha proseguito Vezzali - ritengo fondamentale che il mondo del calcio attui in primis una riforma al suo interno per coltivare meglio i vivai e permettere ...Le dichiarazioni di Valentina Vezzali: "Al calcio serve una riforma dei vivai. Il risultato di Italia-Germania è incoraggiante" ...