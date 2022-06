Calcio, Nations League: pareggio tra Francia e Croazia, Austria-Danimarca posticipata (Di lunedì 6 giugno 2022) Altra interessante serata per quanto riguarda la Nations League di Calcio. Nel match di cartello della League A tra Francia e Croazia è arrivato un pareggio per 1-1. Al goal al 52? di Adrien Rabiot, ha infatti risposto Andrej Kramaric su rigore all’83’. In seguito a questo risultato sia i transalpini sia i ragazzi di Dalic sono rimasti rispettivamente in terza e quarta posizione nel gruppo A con un solo punto in due partite. L’altro match del girone, ovvero quello tra Danimarca e Austria, è stato invece posticipato di un’ora e mezza a causa di un guasto elettrico. Nella League B si è giocata solo la partita tra Islanda e Albania (non si è ovviamente svolto invece l’altro incontro tra Israele e Russia), che ha visto le ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Altra interessante serata per quanto riguarda ladi. Nel match di cartello dellaA traè arrivato unper 1-1. Al goal al 52? di Adrien Rabiot, ha infatti risposto Andrej Kramaric su rigore all’83’. In seguito a questo risultato sia i transalpini sia i ragazzi di Dalic sono rimasti rispettivamente in terza e quarta posizione nel gruppo A con un solo punto in due partite. L’altro match del girone, ovvero quello tra, è stato invece posticipato di un’ora e mezza a causa di un guasto elettrico. NellaB si è giocata solo la partita tra Islanda e Albania (non si è ovviamente svolto invece l’altro incontro tra Israele e Russia), che ha visto le ...

