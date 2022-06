Calcio | Mancini | ' con l' Ungheria gara difficile | Rossi ha fatto un lavoro straordinario'

(Di lunedì 6 giugno 2022) Cesena, 6 giu. - (Adnkronos) - "L'ha battuto l'Inghilterra anche con merito, ha pareggiato con Francia e Germania all'Europeo: è una squadrada affrontare, è molto fisica e ha qualità importanti in attacco. Cercheremo di fare del nostro meglio per riuscirci, hanno centrali alti e molto forti e poi l'sta giocando un ottimo. Non sarà unasemplice, anche perché gare semplici non esistono più". Così il ct azzurro Robertoin conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League a Cesena contro l'allenata da Marco. "E' stato un mio compagno di squadra. E' un ragazzo perbene e un bravissimo allenatore, grazie a lui l'è migliorata tantissimo e sta facendo un ...

Verso l'Ungheria In vista della sfida con l'Ungheria, queste le parole di: " Marco Rossi è ... hanno centrali alti e molto forti e poi l'Ungheria sta giocando un ottimo. Non sarà una ...CESENA - Alla vigilia della gara di Nations League contro l'Ungheria che si giocherà domani al Manuzzi di Cesena, il commissario tecnico Robertoha parlato nella consueta conferenza stampa: " Formazione Un po' di cambi ci saranno sicuro. Non credo tutti, ma molti ". Sulla posizione di Locatelli da playmaker: " Locatelli può essere ...Cercheremo di fare del nostro meglio per riuscirci, hanno centrali alti e molto forti e poi l'Ungheria sta giocando un ottimo calcio. Non sarà una gara semplice, anche perché gare semplici non ...A Cesena, per l'Italia "non sarà partita scontata, non ne esistono più, Ungheria sta facendo ottimo calcio". Così il ct Roberto Mancini, giudica i rivali di domani sera nella sfida all'Orogel Stadium.