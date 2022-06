Calcio: Manchester City, Cancelo salva bimbo autistico durante la festa per la Premier (Di lunedì 6 giugno 2022) Manchester, 6 giu. - (Adnkronos) - Il terzino del Manchester City ha salvato un bimbo autistico durante i festeggiamenti dei Citizens per la conquista della Premier League al fischio finale del match con l'Aston Villa. I tifosi del City, infatti, dopo aver vinto ufficialmente il campionato hanno invaso il terreno di gioco dell'Ethiad per festeggiare. Proprio in quel momento Cancelo si è reso conto che un bambino, senza il suo intervento, sarebbe potuto finire a terra e avrebbe rischiato di essere calpestato dai tifosi. Il terzino portoghese non ci ha pensato due volte ed è intervenuto per proteggere il bambino, scongiurando così il peggio. A raccontare il gesto dell'esterno portoghese è stata Lauren Hoyle, madre del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022), 6 giu. - (Adnkronos) - Il terzino delhato uni festeggiamenti dei Citizens per la conquista dellaLeague al fischio finale del match con l'Aston Villa. I tifosi del, infatti, dopo aver vinto ufficialmente il campionato hanno invaso il terreno di gioco dell'Ethiad per festeggiare. Proprio in quel momentosi è reso conto che un bambino, senza il suo intervento, sarebbe potuto finire a terra e avrebbe rischiato di essere calpestato dai tifosi. Il terzino portoghese non ci ha pensato due volte ed è intervenuto per proteggere il bambino, scongiurando così il peggio. A raccontare il gesto dell'esterno portoghese è stata Lauren Hoyle, madre del ...

