Calcio, l’Italia Under 21 sconfigge il Lussemburgo e si avvicina agli Europei 2023 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tutto facile per l’Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei 2023. I ragazzi di Paolo Nicolato dominano senza problemi il Lussemburgo e portano a casa un importantissimo 3-0. Grazie a questo successo gli azzurrini salgono a quota 20 punti e consolidano il primato. Al Bel Paese basterà ora solo una vittoria nelle prossime due partite per strappare il pass per gli Europei che si svolgeranno in Georgia e Romania nel 2023. Pronti, via ed è subito chiaro lo spartito dell’incontro: l’Italia attacca senza sosta, il Lussemburgo prova a resistere il più possibile. Passano soltanto 19 minuti e gli azzurrini passano in vantaggio con Emanuel Vignato, che rientra sul destro e supera Martin. Il gruppo di Nicolato continua ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Tutto facile per21 nelle qualificazioni. I ragazzi di Paolo Nicolato dominano senza problemi ile portano a casa un importantissimo 3-0. Grazie a questo successo gli azzurrini salgono a quota 20 punti e consolidano il primato. Al Bel Paese basterà ora solo una vittoria nelle prossime due partite per strappare il pass per gliche si svolgeranno in Georgia e Romania nel. Pronti, via ed è subito chiaro lo spartito dell’incontro:attacca senza sosta, ilprova a resistere il più possibile. Passano soltanto 19 minuti e gli azzurrini passano in vantaggio con Emanuel Vignato, che rientra sul destro e supera Martin. Il gruppo di Nicolato continua ...

