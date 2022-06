Calcio | Bulgaria | si è dimesso il ct Petrov

(Di lunedì 6 giugno 2022) Sofia, 6 giu. - (Adnkronos) - Yasennon è più il commissario tecnico della. Il 53enne allenatore si èall'indomani della pesante sconfitta interna per 5-2 contro la Georgia in Nations League. Il suo posto, per le prossime due partite, sarà occupato dal direttore tecnico nazionale Georgi Ivanov.

' Mi dispiace per Yasen, ma il calcio è così. Sarò l'allenatore della Bulgaria per queste due partite', ha detto Ivanov ai media locali. Dopo due partite casalinghe della Nations League, la Bulgaria è ultima nel suo girone con zero punti.