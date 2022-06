Cacciato dai fedelissimi? Boris Johnson e il voto di sfiducia | i conservatori ribelli sfidano il premier

(Di lunedì 6 giugno 2022) I parlamentariterranno oggi tra le 18 e le 20 (le 19 e le 21 in Italia) undicontro il. Graham Brady, presidente del comitato 1922 dei Tory, ha reso noto di aver ricevuto lettere da almeno il 15% dei parlamentari, 54, con la richiesta di votare. Seperdesse nella consultazione tra i 359 legislatori, sarà sostituito come leader del partito e come primo ministro. Il risultato, ha spiegato Brady, sarà annunciato "poco" dopo la chiusura delle votazioni prevista alle 20 ora locale (le 21 in Italia). Anche se tecnicamente sarebbe possibile cambiare le regole, così come sono ora sevincesse ci sarà un "periodo ...

... se venisse, resterebbe ad interim fino alla scelta del suo successore DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - Boris Johnson è a un passo dall'essere. Stasera il gruppo parlamentare ... I parlamentari conservatori terranno oggi tra le 18 e le 20 (le 19 e le 21 in Italia) un voto di sfiducia contro il premier Boris Johnson. Graham ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA — Nella serata di oggi, il premier britannico Boris Johnson dovrà affrontare un voto di sfiducia da parte dei parlamentari del Partito conservatore che potrebbe ...