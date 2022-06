Brutte notizie per l’Isola dei Famosi: Mediaset ha deciso di chiudere? (Di lunedì 6 giugno 2022) L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi si appresta a chiudere i battenti. Il reality show si concluderà il 27 giugno 2022, ma quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima edizione del programma. La notizia è stata diffusa da ThePipol e, in men che non si dica, sta facendo il giro del web. Scopriamo per quale motivo è trapelata questa indiscrezione. La bomba sulla possibile chiusura dell’Isola dei Famosi Quella di quest’anno potrebbe davvero essere l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show potrebbe, infatti, chiudere i battenti per sempre, almeno dalle piattaforme Mediaset. Voci interne al Biscione, infatti, hanno lasciato trapelare la notizia secondo cui il reality show potrebbe presto essere sostituito. A ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) L’edizione di quest’anno deldeisi appresta ai battenti. Il reality show si concluderà il 27 giugno 2022, ma quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima edizione del programma. La notizia è stata diffusa da ThePipol e, in men che non si dica, sta facendo il giro del web. Scopriamo per quale motivo è trapelata questa indiscrezione. La bomba sulla possibile chiusura deldeiQuella di quest’anno potrebbe davvero essere l’ultima edizione deldei. Il reality show potrebbe, infatti,i battenti per sempre, almeno dalle piattaforme. Voci interne al Biscione, infatti, hanno lasciato trapelare la notizia secondo cui il reality show potrebbe presto essere sostituito. A ...

