Brasile: ex presidente Lula positivo al coronavirus (Di lunedì 6 giugno 2022) L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva - al governo dal 2003 al 2010 e in corsa per un terzo mandato alle elezioni del prossimo 2 ottobre - ha contratto il coronavirus: lo rende noto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) L'exdel, Luiz Inacioda Silva - al governo dal 2003 al 2010 e in corsa per un terzo mandato alle elezioni del prossimo 2 ottobre - ha contratto il: lo rende noto ...

Brasile: ex presidente Lula positivo al coronavirus L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva - al governo dal 2003 al 2010 e in corsa per un terzo mandato alle elezioni del prossimo 2 ottobre - ha contratto il coronavirus: lo rende noto il suo ...