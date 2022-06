Botman: 'Milan? Ci stiamo lavorando. Spero si trovi presto una soluzione' (Di lunedì 6 giugno 2022) Steve Botman esce allo scoperto. Il difensore del Lille ha parlato così del suo possibile trasferimento al Milan: "Ci stiamo lavorando... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Steveesce allo scoperto. Il difensore del Lille ha parlato così del suo possibile trasferimento al: "Ci...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - Alemilanista86 : RT @FratelliRosson: Sven Botman a @ESPNnl: “Milan? Ci stiamo lavorando. È difficile per me stare lontano dalle cose in questo momento, ne… - LoJamesiano : RT @pasqlaragione: “C’è una cosa in corso e spero si chiuda prima del ritiro” “È il Milan?” Il sorriso che vale più di mille parole. Da… - Den96109848 : RT @Seby_Sarno_: #Botman sul suo prossimo trasferimento: 'Ci sono discussioni in corso e spero sarà tutto più chiaro prima dell'inizio dell… - Fefinho83 : RT @milanistsemper: ?? IL SORRISO DI BOTMAN ?? -Botman: “C’è una trattativa in corso e spero si chiuda prima del ritiro” -Giornalista: “È il… -