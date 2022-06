Borsa: Asia spinta dalla riapertura di Pechino, Tokyo +0,56% (Di lunedì 6 giugno 2022) La graduale revoca delle restrizioni per il Covid annunicata a partire da oggi per gli abitanti di Pechino ha spinto le principali borse di Asia e Pacifico nella prima seduta della settimana. Tokyo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) La graduale revoca delle restrizioni per il Covid annunicata a partire da oggi per gli abitanti diha spinto le principali borse die Pacifico nella prima seduta della settimana.ha ...

