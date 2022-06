Boris Johnson rischia il posto | voto di sfiducia stasera sul Partygate

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il primo ministro britannicodovrà affrontare undisulnelle prossime ore. È stata infatti superata la soglia del 15 per cento dei deputati conservatori che hanno chiesto ilalla Camera dei comuni, ovvero 54 deputati. Si voterà quindi tra le 18 e le 20, ora di Londra (ovvero tra le 17 e le 19 in Italia). Lo ha annunciato il deputato Sir Graham Brady, presidente del Comitato dei parlamentari conservatori, spiegando che «i voti verranno conteggiati subito dopo». Un portavoce del premier ha affermato che ilservirà a porre fine alle speculazioni sulla sua leadership: «c’è l’occasione per concludere questo stillicidio e consentire al governo di tracciare una linea e andare avanti. Il primo ministro ...

antoguerrera : UFFICIALE: nelle prossime ore ci sarà un voto di sfiducia dei conservatori su Boris Johnson. Raggiunte le 54 letter… - classcnbc : UK: JOHNSON ALLA PROVA DEL VOTO NEL SUO PARTITO Gran Bretagna????: stasera i #Tories voteranno se sfiduciare il loro…

Non solo,ha esplicitamente invitato l'Ucraina a non fare alcuna concessione alla Russia. Tali dichiarazioni, insieme alla consegna di armi, sono un vero e proprio incoraggiamento alla ...Il 15 per cento della rappresentanza parlamentare del Partito conservatore ha chiesto di tenere un voto di sfiducia nei confronti del premier britannicoper la leadership della forza politica. Lo ha reso noto Graham Brady, presidente del comitato del 1922, l'organismo interno ai conservatori che regola queste pratiche. 'La soglia del 15 ... Voto di sfiducia contro Boris Johnson, a Westminster la resa dei conti del partygate DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA — Nella serata di oggi, il premier britannico Boris Johnson dovrà affrontare un voto di sfiducia da parte dei parlamentari del Partito conservatore che potrebbe ...(Adnkronos) – Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrà affrontare un voto di sfiducia nelle prossime ore. E’ stata infatti superata la soglia del 15 per cento dei deputati conservatori che ...