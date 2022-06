Boris Johnson rischia il posto, in corso il voto di sfiducia sul Partygate. L’ultimo appello su Brexit, Covid e Putin: «Pensiamo alle cose che contano» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson sta affrontando un voto di sfiducia sul Partygate. Si è arrivati al voto poiché è stata superata la soglia del 15 per cento dei deputati conservatori che l’hanno richiesto alla Camera dei comuni, ovvero 54. Lo ha annunciato il deputato Sir Graham Brady, presidente del Comitato dei parlamentari conservatori, spiegando che i risultati arriveranno subito dopo. Tecnicamente, il voto è sul ruolo di Johnson quale leader di partito, ma in caso di sfiducia di oltre la metà dei suoi (180 deputati) si dovrà dimettere anche come premier. Un portavoce del primo ministro ha affermato che il voto servirà a porre fine alle speculazioni sulla sua leadership: «Stasera c’è ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Il primo ministro britannicosta affrontando undisul. Si è arrivati alpoiché è stata superata la soglia del 15 per cento dei deputati conservatori che l’hanno richiesto alla Camera dei comuni, ovvero 54. Lo ha annunciato il deputato Sir Graham Brady, presidente del Comitato dei parlamentari conservatori, spiegando che i risultati arriveranno subito dopo. Tecnicamente, ilè sul ruolo diquale leader di partito, ma in caso didi oltre la metà dei suoi (180 deputati) si dovrà dimettere anche come premier. Un portavoce del primo ministro ha affermato che ilservirà a porre finespeculazioni sulla sua leadership: «Stasera c’è ...

