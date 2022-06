Boris Johnson al capolinea? Il drammatico voto che può far saltare Londra | tra poche ore può finire tutto

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il momento è arrivato., atto finale. Dopo gli annunci delle ultime settimane, questa sera ci sarà undi sfiducia contro il primo ministro inglese al parlamento di Westminster. E a chiedere ilsono stati i suoi, proprio i deputati conservatori con circa 54 lettere di sfiducia che rappresentano almeno il 15 per cento del gruppo parlamentare dei Tory. BoJo dunque dovrà affrontare la prova più dura, ilper lo scandalo "Partygate" che ha di fatto rovinato la sua reputazione e la sua immagine agli occhi degli elettori che avevano rispettato le durissime restrizioni volute dal governo durante l'emergenza Covid.dovrebbe farcela, molto probabilmente dovrebbe ottenere 180 voti per restare a galla, ovvero la metà più uno del suo gruppo. Ma occhio ...

antoguerrera : UFFICIALE: nelle prossime ore ci sarà un voto di sfiducia dei conservatori su Boris Johnson. Raggiunte le 54 letter… - you_trend : ???? #UK: questa sera voto di fiducia interno ai #Conservatori sulla leadership di Boris #Johnson - saluti37 : I parlamentari conservatori voteranno di sfiducia a #BorisJohnson questa sera. #Partygate - PalermoToday : Voto di sfiducia a Boris Johnson: cosa succede se il premier britannico perde la guida del governo… - infoitestero : Boris Johnson cacciato? Oggi il voto di sfiducia: cosa può succedere -

non sembra accusare il colpo, anzi ha fatto buon viso a cattivo gioco, come si dice, affidando a Downing Street, una nota che salomonicamente recita: "BoJo accoglie con favore questa ...I parlamentari conservatori terranno oggi tra le 18 e le 20 (le 19 e le 21 in Italia) un voto di sfiducia contro il premier. Graham Brady, presidente del comitato 1922 dei Tory, ha reso noto di aver ricevuto lettere da almeno il 15% dei parlamentari conservatori, 54, con la richiesta di votare. Se...Sarà il d-day di Johnson stasera perchè il suo partito, i Tory, stasera gli voterà la fiducia . Il partito di governo ha infatti raggiunto il quorum necessario per andare alla conta, segno che su 180 ...(ANSA) - LONDRA, 06 GIU - Voto di fiducia su Boris Johnson in casa Tory oggi. Il partito di governo britannico ha annunciato stamane che è stato superato il quorum di lettere di sfiducia nei suoi conf ...