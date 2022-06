Bonus Sport, un’occasione da non perdere: come richiederlo e a chi spetta (Di lunedì 6 giugno 2022) C’è tempo ancora fino alla fine dell’anno per richiedere il Bonus Sport 2022 deciso dal Governo: ecco le linee guida su come ottenerlo Novità Bonus Sport 2022 (Foto ANSA)Nell’ultima Legge di Bilancio, il Governo Italiano ha pensato anche ad una interessante novità per il mondo dello Sport. Nel dettaglio si tratta di un nuovo Bonus volto a sostenere tutte quelle imprese e società che hanno messo in atto interventi di manutenzione e restauro degli impianti Sportivi. Inoltre l’obiettivo è anche quello di facilitare la realizzazione di nuove strutture Sportive in ambito pubblico. Il suddetto Bonus è ancora disponibile e tutti possono farne richiesta fino alla fine di questo anno. Il Governo ha anche stabilito le linee ... Leggi su direttanews (Di lunedì 6 giugno 2022) C’è tempo ancora fino alla fine dell’anno per richiedere il2022 deciso dal Governo: ecco le linee guida suottenerlo Novità2022 (Foto ANSA)Nell’ultima Legge di Bilancio, il Governo Italiano ha pensato anche ad una interessante novità per il mondo dello. Nel dettaglio si tratta di un nuovovolto a sostenere tutte quelle imprese e società che hanno messo in atto interventi di manutenzione e restauro degli impiantiivi. Inoltre l’obiettivo è anche quello di facilitare la realizzazione di nuove struttureive in ambito pubblico. Il suddettoè ancora disponibile e tutti possono farne richiesta fino alla fine di questo anno. Il Governo ha anche stabilito le linee ...

Advertising

DavGiovannini : @inter_lucky @DucaAndrea85 Trova articoli in cui si parla di 3,5mln lordi… l’offerta è sempre stata 3,5 netti più b… - ParliamoDiNews : Bonus sport 2022: cos’è, come richiederlo e a chi spetta #Lasveglia #GuerrainUcraina #Coronavirus @istsupsan… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 GdS – Olivera, nell’accordo c’è anche un bonus in caso di vittoria dell… - zazoomblog : Bonus sport 2022: cos’è come richiederlo e a chi spetta - #Bonus #sport #2022: #cos’è - infoiteconomia : C’è il Bonus per chi fa sport e palestra: ecco come ottenerlo -