Bonus assistenza psicologica nel Lazio | on line l’avviso

È online l'avviso per tutte le ragazze e i ragazzi che vogliono utilizzare il Bonus assistenza psicologica. Rispondiamo concretamente a una situazione di grande criticità, a tutte le richieste da parte di cittadini e mondo scientifico per intervenire subito con 2,5 milioni di euro utili a garantire l'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, attraverso voucher da utilizzare presso strutture pubbliche del Lazio, coinvolgendo la rete degli psicologi e degli psichiatri.

