Bon Jovi, è morto lo storico bassista Alec John Such (Di lunedì 6 giugno 2022) Bon Jovi in lutto: è venuto a mancare il loro ex bassista Alec John Such. Il musicista aveva 70 anni. A pubblicare l'annuncio sui social network è stato lo stesso frontman della band Jon Bon Jovi che ricorda il suo apporto importante all'interno della formazione. "Ci mancherà moltissimo". Bon Jovi in lutto Grave lutto nella L'articolo proviene da Webmagazine24.

