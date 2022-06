Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti lunedì 6 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a lunedì 6 giugno 2022. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi 0si registrano 893 nuovi contagi, 13 morti, 1.503 guariti, 1.598 tamponi molecolari, 31 (-3) ricoverati in terapia intensiva, 485 (+9) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata di0si registrano 893 nuovi, 13, 1.503, 1.598 tamponi molecolari, 31 (-3) ricoverati in terapia intensiva, 485 (+9) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

