Bimbi cristiani ammazzati dagli islamici, ma nessuno si scandalizza (Di lunedì 6 giugno 2022) Zuppa di Porro. Ammazzano 50 cristiani in una chiesa in Nigeria, ma in pochi urlano. Tra questi Farina su Libero. Violebze sul treno, ma siccome non sono alpini, non fanno notizia. C’è la solita guerra. E poi i tagli al cuneo per alzare i salari. Il fatto prova a smontare le balle che si direbbero sul rdc, ma non ci riesce. Travaglio condannato per diffamzione sul caso Casellati #rassegnastampa6giugno L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 giugno 2022) Zuppa di Porro. Ammazzano 50in una chiesa in Nigeria, ma in pochi urlano. Tra questi Farina su Libero. Violebze sul treno, ma siccome non sono alpini, non fanno notizia. C’è la solita guerra. E poi i tagli al cuneo per alzare i salari. Il fatto prova a smontare le balle che si direbbero sul rdc, ma non ci riesce. Travaglio condannato per diffamzione sul caso Casellati #rassegnastampa6giugno L'articolo proviene da Nicola Porro.

