Billy Wilder & Me | Christoph Waltz sarà tra i protagonisti del film

Christoph Waltz indosserà i panni di Billy Wilder nel nuovo film di Stephen Frears e Christopher Hampton, Billy Wilder & Me. L'attore Premio Oscar Christoph Waltz sarà Billy Wilder nel film Billy Wilder & Me, la pellicola frutto di una collaborazione tra Christopher Hampton And Stephen Frears. La star di Bastardi senza Gloria e No Time To Die interpreterà infatti il celebre regista e sceneggiatore in un adattamento del libro R. Wilder & Me di Jonathan Coe. Nel romanzo ambientato nell'estate del 1977, riporta anche Deadline, ...

