Biden farà esportare il petrolio del Venezuela a Eni e Repsol (Di lunedì 6 giugno 2022) L’amministrazione Biden “non farà obiezioni” se Eni e Repsol riprenderanno a lavorare per vendere il petrolio del Venezuela. Reuters ha avuto informazioni su una lettera inviata dal dipartimento di Stato a San Donato Milanese e a Madrid, sede delle due società, lo scorso mese. La concessione — che deroga gli strumenti sanzionatori americani in piedi contro il regime di Nicolas Maduro — prevede solo una clausola: il petrolio Venezuelano dovrà servire l’Europa. Un aspetto che spiega le ragioni della scelta. Gli Stati Uniti stanno cercando di gestire sul medio-lungo termine i prezzi del greggio. È una diretta conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina: il valore del petrolio è oscillato, con tendenza al rialzo, vittima della guerra. Ora che l’Unione ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) L’amministrazione“nonobiezioni” se Eni eriprenderanno a lavorare per vendere ildel. Reuters ha avuto informazioni su una lettera inviata dal dipartimento di Stato a San Donato Milanese e a Madrid, sede delle due società, lo scorso mese. La concessione — che deroga gli strumenti sanzionatori americani in piedi contro il regime di Nicolas Maduro — prevede solo una clausola: ilno dovrà servire l’Europa. Un aspetto che spiega le ragioni della scelta. Gli Stati Uniti stanno cercando di gestire sul medio-lungo termine i prezzi del greggio. È una diretta conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina: il valore delè oscillato, con tendenza al rialzo, vittima della guerra. Ora che l’Unione ...

