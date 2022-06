Berardi può lasciare il Sassuolo | c'è già il nome del sostituto

Advertising

MarcoStep92 : Poteva fermarsi a Berardi-Roma che può avere un barlume di senso come sostituto di Zaniolo, ma la sparata Psg-Scama… - federicosassi : @FeliceRaimondo Semplicemente può restare dov’è. Assieme a Berardi e Scamacca - TuttoAscoli : L'ex Ascoli Orsolini può sostituire Berardi al Sassuolo - TuttoAscoli : L'ex Ascoli Orsolini può sostituire Berardi al Sassuolo - docgariff : @utzi_26 @Aurix957 @juanito1897 E invece non lo è Stefano. Ripeto, può darsi tu abbia ragione, ma non c’è nessuna e… -

TUTTO mercato WEB

Tutti ragazzi che hanno bisogno di giocare e continuare in quel percorso di crescita che... Personalmente dubito molto possa arrivare, mentre credo che alla fine sia, dal Sassuolo, a ...Si è esagerato negli elogi su Gnonto 'Nelle valutazioni sianche sbagliare. Non è facile ... Gente come, Chiesa, Immobile, Barella, non ce ne possiamo dimenticare. Per me non è finito un ... Sassuolo, Berardi può partire in estate: Orsolini il nome giusto per sostituirlo