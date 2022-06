Benevento | Vigorito rimane il presidente | «Ho rivisto l’entusiasmo»

(Di lunedì 6 giugno 2022) Orestesi riconferma comedeldopo le vicende degli ultimi giorni: «Vorrei che la gente tornasse allo stadio» Oresteresta alla guida del. Dopo le dimissioni annunciate sabato 28 maggio, ilha cambiato idea dopo le pressioni della piazza e anche del sindaco Mastella. Le sue parole in conferenza stampa. «Mi sembra di essere tornato indietro nel tempo. Nei miei primi anni di presidenza ho avuto l’abitudine di saltare gli incontri con la stampa perché mi faceva piacere parlare con la gente. Dai discorsi fatti con la gente traevo la linfa e la ragione con la quale sono a. Una ragione che si è ripetuta. Mi piace socchiudere gli occhi e ricordare ciò che ho visto in televisione qualche giorno fa. Ciò ...

