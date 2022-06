Benevento | il Comune affida il ‘Ciro Vigorito’ al club giallorosso

(Di lunedì 6 giugno 2022) Buone notizie per il. Nelle ultime ore, infatti, la Giunta comunale della città campana, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l’mento della concessione d’uso per un anno dello Stadio “Ciro Vigorito” e dell’adiacente Antistadio “Carmelo Imbriani”. La richiesta, come comunicato dal, è stata dunque accolta e questo consentirà alla società di iscriversi e di partecipare al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2022/2023. SportFace.

La Giunta comunale, presieduta questa mattina dal sindaco Clemente Mastella - si legge nella nota del- ha ... La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l'affidamento della concessione d'uso per un anno dello Stadio "Ciro Vigorito" e dell'adiacente antistadio "Car ...