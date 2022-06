Beautiful, puntate americane: Brooke con le spalle al muro (Di lunedì 6 giugno 2022) Aria di riconciliazione a Beautiful tra Ridge e Brooke, come rivelano le anticipazioni relative alle puntate americane. I due coniugi si sono allontanati quando lo stilista ha scoperto che la moglie, a Capodanno, lo ha tradito con Deacon, ignorando fosse stata una losca macchinazione di Sheila, che ha scambiato le bibite analcoliche della Logan con quelle alcoliche, spingendola ad ubriacarsi. A quel punto, Brooke, in stato di ubriachezza, ha ceduto alle avance di Sharpe e lo ha baciato. In seguito, nonostante abbia provato a nascondere il suo segreto, Ridge ha scoperto tutto e ha lasciato la moglie, rifugiandosi tra le braccia di Taylor. Di recente, però, quando Steffy si è risvegliata dal coma dopo la sparatoria con Sheila, dopo un periodo di amnesia, ha poi recuperato la memoria e ha ricordato ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 giugno 2022) Aria di riconciliazione atra Ridge e, come rivelano le anticipazioni relative alle. I due coniugi si sono allontanati quando lo stilista ha scoperto che la moglie, a Capodanno, lo ha tradito con Deacon, ignorando fosse stata una losca macchinazione di Sheila, che ha scambiato le bibite analcoliche della Logan con quelle alcoliche, spingendola ad ubriacarsi. A quel punto,, in stato di ubriachezza, ha ceduto alle avance di Sharpe e lo ha baciato. In seguito, nonostante abbia provato a nascondere il suo segreto, Ridge ha scoperto tutto e ha lasciato la moglie, rifugiandosi tra le braccia di Taylor. Di recente, però, quando Steffy si è risvegliata dal coma dopo la sparatoria con Sheila, dopo un periodo di amnesia, ha poi recuperato la memoria e ha ricordato ...

