Bayern Monaco all'assalto di Mané: pronta l'offerta. Tutti i dettagli (Di lunedì 6 giugno 2022) Bayern Monaco all'assalto di Sadio Mané: pronta l'offerta per l'esterno d'attacco in forza al Liverpool. I dettagli Come riferito da Sport1, il Bayern Monaco ha intenzione di aggiungere un giocatore di alto livello al proprio attacco e l'indiziato numero uno è Sadio Mané. In uscita dal Liverpool, per l'esterno offensivo i bavaresi sarebbero pronti a mettere sul piatto 35 milioni di euro più altri 5 di bonus per strappare il sì degli inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

