Basta accusare solo Orban: così Berlino frena sulle sanzioni a Putin (Di lunedì 6 giugno 2022) Da giorni non si fa che parlare di quanto sia brutto e cattivo Viktor Orban, che tanto ha tramato a Bruxelles per escludere l’Ungheria dal bando al petrolio russo via nave. Bene. Abbiamo più volte detto che si tratta di una lettura riduttiva della partita che si è giocata in Europa: non solo perché anche altri Stati hanno ottenuto l’esenzione dall’embargo (Repubblica Ceca, Bulgaria) ma anche perché tante sono state le resistenze di Berlino. Ecco, la Germania. solo uno bravo a decifrare gli enigmi può riuscire a capire per quale motivo se l’Ungheria si oppone al blocco del petrolio, di cui va ghiotto, diventa un “ricatto” che rompe l’unità dell’Ue, mentre se Scholz ottiene il via libera all’importazione del gas, nessuno fiata. Perché in fondo di questo si tratta. La “locomotiva d’Europa” vive di gas russo da cui è ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 giugno 2022) Da giorni non si fa che parlare di quanto sia brutto e cattivo Viktor, che tanto ha tramato a Bruxelles per escludere l’Ungheria dal bando al petrolio russo via nave. Bene. Abbiamo più volte detto che si tratta di una lettura riduttiva della partita che si è giocata in Europa: nonperché anche altri Stati hanno ottenuto l’esenzione dall’embargo (Repubblica Ceca, Bulgaria) ma anche perché tante sono state le resistenze di. Ecco, la Germania.uno bravo a decifrare gli enigmi può riuscire a capire per quale motivo se l’Ungheria si oppone al blocco del petrolio, di cui va ghiotto, diventa un “ricatto” che rompe l’unità dell’Ue, mentre se Scholz ottiene il via libera all’importazione del gas, nessuno fiata. Perché in fondo di questo si tratta. La “locomotiva d’Europa” vive di gas russo da cui è ...

Advertising

OvileItalia : RT @faberpiredda: Göring diceva 'È facile trascinare il popolo. Basta dirgli che sta per essere attaccato e accusare i pacifisti di essere… - fuoridalmondo18 : RT @faberpiredda: Göring diceva 'È facile trascinare il popolo. Basta dirgli che sta per essere attaccato e accusare i pacifisti di essere… - lalitapetila : RT @faberpiredda: Göring diceva 'È facile trascinare il popolo. Basta dirgli che sta per essere attaccato e accusare i pacifisti di essere… - Quinta00876879 : RT @faberpiredda: Göring diceva 'È facile trascinare il popolo. Basta dirgli che sta per essere attaccato e accusare i pacifisti di essere… - FraF74 : RT @faberpiredda: Göring diceva 'È facile trascinare il popolo. Basta dirgli che sta per essere attaccato e accusare i pacifisti di essere… -