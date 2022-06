Basket, Real Madrid: in miglioramento condizioni di coach Pablo Laso (Di lunedì 6 giugno 2022) Migliorano le condizioni di Pablo Laso. Il Real Madrid fa sapere in una nota che il quadro clinico del coach si sta evolvendo in maniera positiva e che è stato dimesso dalla terapia intensiva dell’Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, dove era stato ricoverato ieri per un infarto. Laso resterà ancora sotto osservazione in cardiologia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Migliorano ledi. Ilfa sapere in una nota che il quadro clinico delsi sta evolvendo in maniera positiva e che è stato dimesso dalla terapia intensiva dell’Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, dove era stato ricoverato ieri per un infarto.resterà ancora sotto osservazione in cardiologia. SportFace.

