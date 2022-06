Basket: Pablo Laso sta bene, ma sarà costretto a lasciare la panchina del Real Madrid (Di lunedì 6 giugno 2022) Sospiro di sollievo dopo un grande spavento per Pablo Laso, allenatore della squadra maschile di Basket del Real Madrid. Il coach spagnolo ha trascorso la notte al “Hospital de La Moraleja” e le sue condizioni fisiche attuali sembrano buone, come riportato da Marca. Nel frattempo è arrivato anche un comunicato ufficiale del club madrileno: “Il Real Madrid CF annuncia che il decorso di Pablo Laso procede favorevolmente. Il coach è stato dimesso dalla terapia intensiva dell’ospedale universitario Sanitas La Moraleja. Il nostro allenatore è stato trasferito e l’evoluzione della sua situazione sarà seguito dal servizio di cardiologia”. Ricordiamo che, nella notte tra sabato e domenica, Laso era stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Sospiro di sollievo dopo un grande spavento per, allenatore della squadra maschile didel. Il coach spagnolo ha trascorso la notte al “Hospital de La Moraleja” e le sue condizioni fisiche attuali sembrano buone, come riportato da Marca. Nel frattempo è arrivato anche un comunicato ufficiale del club madrileno: “IlCF annuncia che il decorso diprocede favorevolmente. Il coach è stato dimesso dalla terapia intensiva dell’ospedale universitario Sanitas La Moraleja. Il nostro allenatore è stato trasferito e l’evoluzione della sua situazioneseguito dal servizio di cardiologia”. Ricordiamo che, nella notte tra sabato e domenica,era stato ...

